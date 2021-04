Martedì 27 aprile 2021 - 20:08

Pnrr, Draghi: 30/4 non data mediatica, serve per avere prima soldi

"Questo dibattito è positivo, non non è una cosa su cui dispiacersi"

Roma, 27 apr. (askanews) – “Questo dibattito è positivo, non non è una cosa su cui dispiacersi”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella sua replica al dibattito sul Pnrr nell’aula del Senato.

“Molte osservazioni fatte – ha aggiunto – credo richiamino giustamente la scarsità dei tempi che c’è stata. Ma ho ricordato altre volte che il 30 aprile non è una data mediatica: è una data per avere subito i soldi, possiamo presentarlo (il Pnrr, ndr) il 10 maggio, avremo i soldi a giugno se non più tardi”.