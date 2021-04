Lunedì 26 aprile 2021 - 16:32

Pnrr, Draghi: dentro ci sono vite italiani e destino Paese

"Non legettelo solo come un insieme di progetti e numeri"

Roma, 26 apr. (askanews) – “Nell’insieme dei programmi che presento c’è anche e soprattutto il destino del Paese”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante le comunicazioni alla Camera sul Pnrr.

“Sbaglieremmo a pensare che il Pnrr pur nella sua storica importanza sia solo un insieme di progetti per quanto necessari e ambiziosi, numeri, obiettivi, scadenze, proporrei di leggerlo anche in un altro modo – ha detto il premier – : metteteci dentro le vite degli italiani, donne, giovani, cittadini che verranno, ci sono le attese di chi più ha sofferto gli effetti della pandemia, le aspirazioni delle famiglie per i figli, le giuste rivendicazioni di chi il lavoro non lo ha o lo ha perso, le preoccupazioni di chi ha dovuto chiudere la propria attività, l’ansia dei territori svantaggiati di affrancarsi da disigi e povertà, la consapevolezza che l’ambiente va tutelato”.