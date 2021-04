Domenica 25 aprile 2021 - 11:35

Draghi: memoria contro revisionismi, non tollerare linguaggio odio

Il premier al Museo della Liberazione

Roma, 25 apr. (askanews) – “Il dovere della memoria riguarda tutti, nessuno escluso. Assistiamo oggi, spesso sgomenti, ai segni di una progressiva perdita di memoria collettiva dei fatti della resistenza, sui valori della quale si fondano la Repubblica e la Costituzione, e a troppi revisionismi riduttivi e fuorvianti. Ecco perchè questa ricorrenza non deve invecchiare, non deve subire l’usura del tempo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, nella sua visita al Museo della Liberazione.

“Constatiamo – ha detto ancora – l’appannarsi dei confini che la storia ha tracciato tra democrazie e regimi autoritari, a volte tra vittime e carnefici, vediamo crescere il fascino perverso di autocrati e persecutori delle libertà civili, soprattutto quando si tratta di alimentare pregiudizi contro le minoranze etniche e religiose”.

“Nell’onorare la memoria di chi lottò per la libertà, dobbiamo anche ricordare che non fummo tutti, noi italiani, brava gente. Non scegliere – ha sottolineato – è immorale, significa far morire un’altra volta chi mostrò coraggio davanti agli occupanti e sacrificò se stesso per consentirci di vivere in un paese democratico. E’ nella ricostruzione del presente, in cui il ricordo serve a dirci quello che non vogliamo ripetere, che avviene la riconciliazione. E’ la ricostruzione basata sulla fratellanza, l’amore, la giustizia, che porta alla riconciliazione”.

“Il linguaggio d’odio che sfocia spesso nel razzismo e nell’antisemitismo – ha concluso – contiene sempre i germi di potenziali azioni violente, non va tollerato, è una malapianta che genera consenso per chi calpesta libertà e diritti, quasi fosse un vendicatore di torti subiti. Ma diffonde soprattutto il veleno dell’indifferenza, dell’apatia”.

Afe