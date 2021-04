Venerdì 23 aprile 2021 - 20:30

Trattative a oltranza sul Pnrr, il Cdm slitta a domattina

Ancora al lavoro sul Superbonus 110%, mentre si apre il caso Quota 100

Roma, 23 apr. (askanews) – Poche ore per chiudere l’intesa nel governo sul Piano nazionale di ripresa e resilienza che arriverà domani mattina alle 10 in Consiglio dei ministri, con uno slittamento rispetto a quanto previsto inizialmente. Il Cdm in un primo momento era stato infatti preventivato per oggi pomeriggio ma è stato spostato: un modo per guadagnare ancora del tempo per le ultime modifiche e per superare le resistenze dei partiti.

Uno dei principali “nodi” da sciogliere è quello legato al superbonus 110%, la cui proroga al 2023 (pretesa dal M5s) era stata inizialmente cancellata. In una bozza aggiornata circolata oggi, però, si legge che “si intende estendere la misura del Superbonus 110% recentemente introdotta dal 2021 al 2023”. Nel testo, però, rilevano fonti pentastellate, non si specifica se tale estensione riguarda o meno tutta la platea dei beneficiari prevista attualmente né sarebbero indicate risorse adeguate. “Stiamo lavorando, ma non credo che la questione sarà risolta prima di domani mattina”, sottolinea una fonte di governo M5s, che auspica arrivino “garanzie”. Positivo invece, su questo punto, il giudizio di Forza Italia. “Siamo sulla strada giusta – sottolinea la capogruppo di Forza Italia Anna Maria Bernini – e ora va ampliata la platea dei beneficiari degli incentivi coinvolgendo non solo gli immobili residenziali, ma anche altre tipologie come il settore alberghiero”.

Per i pentastellati, però, non c’è solo la questione del superbonus da affrontare. Ad esempio deve essere chiarita meglio anche la governance, al momento accentrata al Ministero dell’Economia, con la “supervisione politica” di Palazzo Chigi.

Il Pd, dal canto suo, chiede maggiore incisività sui capitoli donne e giovani, che sono due obiettivi ‘trasversali’ del Piano. Su questo, i Dem, con il segretario Enrico Letta, sottolineano che è “fondamentale che l’obiettivo donne e giovani sia centrato con una chiara clausola di condizionalità trasversale a favore dell’occupazione femminile e giovanile”.

In un momento di rapporti tesi con la Lega, dopo la decisione di non votare il nuovo Dl Covid, dalla lettura della bozza arriva poi quello che sembra essere un vero e proprio ‘dito nell’occhio’ a Matteo Salvini. In un brevissimo passaggio, infatti, viene annunciato il superamento di Quota 100, un cavallo di battaglia del leghista. “La fase transitoria di applicazione della cosiddetta Quota 100 terminerà a fine anno e sarà sostituita da misure mirate a categorie con mansioni logoranti”, si legge nel testo. Una frase che apre un bel terreno di scontro. E difatti, in serata, la Lega rilancia con il sottosegretario al Mef Claudio Durigon: “Quota 100 non è più sufficiente. Occorre andare oltre, puntare a quota 41 e a strumenti che diano ancor più flessibilità in uscita”.

A sera una fonte di governo mostra ottimismo. “Restano da fare solo limature dell’ultim’ora, entro domani sarà tutto pronto”, assicura. Si vedrà domani se il Pnrr arriverà in Cdm già ‘chiuso’ o se sarà una seconda riunione, dopo quella di mercoledì, a nervi tesi. Comunque sia, domani non sarebbe previsto un voto, ma solo un primo passaggio, per riportare poi il Piano in Consiglio dopo la discussione in Parlamento, prevista da lunedì.

(di Alberto Ferrarese) afe/sam