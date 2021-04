Mercoledì 21 aprile 2021 - 08:55

Covid, Gelmini: da lunedì più di 11 regioni in zona gialla

"Ma non è un liberi tutti. Coprifuoco? Serve gradualità"

Roma, 21 apr. (askanews) – “Il passaggio alla zona gialla è una conquista degli italiani, abbiamo recuperato degli spazi di libertà che dobbiamo gestire con molta prudenza, il passaggio al giallo avverrà per molte regioni ma dobbiamo usare questi spazi senza pensare che il virus non ci sia più, circola tra di noi, non c’è solo una responsabilità del governo ma collettiva”. Lo ha detto, intervistata a Rtl 102.5, la ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini.

“Lunedì passeranno in giallo forse più di 11 regioni ma non è un liberi tutti, abbiamo già commesso errori in passato” ha aggiunto. Il coprifuoco? “Se ne parlerà in Consiglio dei ministri” ma “serve una gradualità, il ritorno alla normalità deve essere graduale, si passerà gradualmente dalle 22 alle 23, alle 24 e poi a togliere del tutto il coprifuoco” ha concluso.