Martedì 20 aprile 2021 - 18:15

Covid, Gelmini: tavolo su Tpl in vista ripresa scuola a settembre

Con i ministri Giovannini, Bianchi e Lamorgese

Roma, 20 apr. (askanews) – “Propongo di istituire quanto prima un tavolo sul trasporto pubblico locale presso la conferenza unificata con i ministri Giovannini, Bianchi e Lamorgese, anche in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico a settembre”. Lo ha detto, secondo quanto si apprende, la ministra per gli Affari Regionali, Mariastella Gelmini, nel corso del vertice tra governo e Regioni in vista delle riaperture delle scuole prevista per il 26 aprile.