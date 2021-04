Lunedì 19 aprile 2021 - 20:09

In Cassazione il quesito del referendum per legalizzare eutanasia

Martedì 20 aprile, annuncio dei leader Associazione Luca Coscioni

Roma, 19 apr. (askanews) – I leader dell’Associazione Luca Coscioni – Filomena Gallo, Marco Cappato, Mina Welby – saranno martedì 20 aprile in Piazza Cavour a Roma per depositare in Corte di Cassazione il quesito del referendum per legalizzare l’eutanasia in Italia.

Nel corso di una riunione straordinaria del Consiglio generale dell’Associazione dedicata al referendum per la legalizzazione dell’eutanasia e che ha coinvolto giuristi ed esperti coordinati dal Segretario Filomena Gallo – riferiscono in un comunicato – si è deciso di procedere al deposito del quesito – elaborato da Rocco Berardo – di parziale abrogazione dell’articolo 579 del codice penale (“omicidio del consenziente”), mantenendo invece le aggravanti nel caso siano coinvolte persone fragili.

Il deposito del quesito in Corte di Cassazione a Roma avverrà alle 9.30. Insieme all’associazione anche alcuni dei primi firmatari, tra cui figurano i famigliari di chi ha vissuto accanto il dramma delle proibizioni sulle scelte di fine vita, come: Mina Welby, Valeria Imbrogno, i genitori e la sorella di Luca Coscioni – Anna, Rodolfo e Monica.