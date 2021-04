Lunedì 19 aprile 2021 - 12:47

Calcio, Salvini: serve riforma ma idea di pochi ricchi non mi piace

"No a 10 squadre che tengono in mano lo sport nel continente"

Roma, 19 apr. (askanews) – “Che il calcio abbia bisogno di riforme sì, non c’è dubbio, che ci siano procedimenti e stipendi fuori dal mondo sì ma non è questo il modo di cambiare, alzarsi e dire noi abbiamo i soldi e noi decidiamo, non mi piace”. Così Matteo Salvini sulla vicenda della Super Lega.

“Il calcio non è solo business e fatturato di milioni, campioni viziati – prosegue il leader della Lega -, da sportivo non mi piace, non possono esserci 10 squadre che tengono in mano lo sport nel continente, pensiamo ai ragazzi, non mi piace l’idea che ci siano pochi ricchi e tutti gli altri si dividono le briciole”.