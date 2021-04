Sabato 17 aprile 2021 - 15:39

Salvini rinviato a giudizio a Palermo, lui: “Vado a processo a testa alta”

Il leader leghista accusato di sequestro di persona

Palermo, 17 apr. (askanews) – Il gup di Palermo Lorenzo Jannelli ha rinviato a giudizio l’ex ministro dell’interno Matteo Salvini accusato di sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio nell’ambito del processo Open Arms. Il senatore della Lega, nell’agosto del 2019, impedì lo sbarco a Lampedusa dei 147 migranti salvati nel Canale di Sicilia.

La prima udienza è fissata dinanzi alla Corte d’Assise di Palermo il 15 settembre.

“La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino”. Articolo 52 della Costituzione. Vado a processo per questo, per aver difeso il mio Paese? Ci vado a testa alta, anche a nome vostro. Prima l’Italia. Sempre”. Così ha dichiarato Salvini, in un messaggio pubblicato sui suoi propri profili social.

