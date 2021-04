Giovedì 15 aprile 2021 - 22:13

Letta: nessun complotto, Conte caduto per mano Renzi

"Non so a chi alludono"

Roma, 15 apr. (askanews) – “Non c’è stato complotto… Non so a chi alludono…”, “Conte è caduto per mano di Matteo Renzi, ho visto una cosa che ho riconosciuto. Quando Italia Viva ha detto basta non c’erano più i numeri per andare avanti”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta intervistato a Piazzapulita su La7.