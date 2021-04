Giovedì 15 aprile 2021 - 21:45

Letta: difendo Speranza, tiene duro su aperture sconsiderate

"Noi siamo per le riaperture ma in sicurezza"

Roma, 15 apr. (askanews) – “Difendo Speranza, ha fatto un ottimo lavoro, sta tenendo duro rispetto a una richiesta di aperture sconsiderate, noi siamo per le aperture ma in sicurezza”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta intervistato a Piazza Pulita su La7.

E’ “sbagliato l’approccio delle due curve, tutti vogliamo aprire ma va fatto quando saremo in sicurezza per farlo”, “c’è un approccio strampalato, sempre guelfi e ghibellini” e “c’è chi vuole sfiduciare” “in un momento come questo” il ministro della Salute Roberto Speranza, ha aggiunto Letta riferendosi alla mozione di sfiduciata a Speranza annunciata da Fratelli d’Italia. “Gb e Usa hanno dimostrato che la capacità produttiva del vaccino ha fatto la differenza” ha ribadito Letta.

“La riapertura è un passaggio decisivo e va fatta bene, diamo fiducia a chi deve gestire le cose, Draghi in testa e anche Speranza, sarà il 10 maggio, il 15…” ha concluso Letta.