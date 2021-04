Mercoledì 14 aprile 2021 - 11:52

Al via Cdm su scostamento, potrebbe salire sopra 40 mld

Possibile inizio discussione ma approvazione con il Def

Roma, 14 apr. (askanews) – Al via a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri. All’ordine del giorno ufficiale solo “varie ed eventuali” ma, secondo quanto si apprende, sarà esaminato il nuovo scostamento di bilancio.

Questo, però, potrebbe non essere approvato stamani, ma insieme al Documento di economia e finanza (Def) in un successivo Cdm, che potrebbe essere convocato già domani.

Lo scostamento servirà a finanziare il nuovo decreto Imprese e una prima tranche del fondo ad hoc per i progetti che non entreranno nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Al momento la cifra definitiva non è stata ancora fissata, ma potrebbe superare 40 miliardi di euro.