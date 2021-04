Lunedì 12 aprile 2021 - 12:56

L’estate e il progetto delle isole Covid free

Bonaccini contrario: no a località privilegiate. E Salvini accelera: riaprire dove si può

Bologna, 12 apr. (askanews) – “Mi auguro che il ministro del turismo Garavaglia rigetti immediatamente la proposta di ‘isole Covid free’. Non possono esserci località turistiche privilegiate a discapito di altre”. Lo ha detto il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. “Il governo – ha aggiunto Bonaccini – piuttosto si dia da fare perché arrivino più dosi possibili per vaccinare nel più breve tempo possibile e lavori per il passaporto vaccinale, con regole uguali per tutti a livello europeo”.

E intato il leader della Lega Matteo Salvini accelera sulle riaperture, dopo che il ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha parlato del 2 giugno come possibile data per una riapertura generale. “Il 2 giugno va bene la riapertura generale” ma “la scienza è sempre scienza, quindi laddove la situazione sanitaria è sotto controllo bisogna riaprire già da domani” ha detto Salvini, che ha visitato stamane Mind, il Milano innovation district nell’area che ha ospitato Expo 2015.

Secondo il leader leghista, dove la situazione sanitaria è sotto controllo “non è un diritto ma un dovere riaprire le attività economiche, sociali, sportive culturali”. “Nnon puoi chiedere settimane o mesi di chiusure e di sacrifici – ha aggiunto – quando altri paesi europei sono già aperti da tempo”. Riguardo la data indicata del 2 giugno, “va bene come riapertura generale”.

