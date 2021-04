Lunedì 12 aprile 2021 - 16:00

Figliuolo a De Luca: priorità ai fragili, il piano vaccini è nazionale

Il commissario risponde al governatore della Campania

Roma, 12 apr. (askanews) – La “campagna vaccinale deve proseguire in modo uniforme a livello nazionale, senza deroghe ai principi che lo regolano, facendo riferimento all’Ordinanza n. 6, che indica le categorie prioritarie di persone da proteggere dal Covid 19”. E’ quanto afferma il commissario straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, “con riferimento alle dichiarazioni del presidente della Regione Campania”.

“L’obiettivo – si legge in una nota – è quello di mettere al sicuro le persone fragili e le classi di età più anziane, che sono le più vulnerabili all’infezione. Più celermente si concluderà questa fase, prima si potrà procedere a vaccinare le categorie produttive”.

Così in precedenza, tra le altre cose, De Luca: “Una volta completate le vaccinazioni agli ultra 80enni e alle fasce fragili, in Campania non intendiamo procedere esclusivamente per fasce d’età”.

Ssa/Int2