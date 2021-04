Lunedì 12 aprile 2021 - 15:58

Covid, Gelmini: governo valuta poderoso scostamento bilancio

"Per dare supporto all'economia, ma no assistenzialismo"

Roma, 12 apr. (askanews) – “Il governo sta valutando uno scostamento di bilancio poderoso per dare un supporto all’economia, con l’accortezza di non fare solo assistenzialismo ma di provare ad autilizzare le risorse del Recovery, indirizzandole a quelle aziende e quelle realtà che versano in condizioni di fragilità”. Lo ha detto la ministra per gli Affari Reginali e le Autonomia, Mariastella Gelmini, nel corso di una conferenza stampa ad Ancona, con il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, con il commissario per la ricostruzione post sisma, Giovanni Legnini e con l’assessore al Bilancio, Guido Castelli.