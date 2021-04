Giovedì 8 aprile 2021 - 09:38

Fontana dice che i numeri sono da zona arancione

"Incidenza, Rt e pressione degli ospedali in miglioramento"

Milano, 8 apr. (askanews) – “I numeri che stiamo valutando e elaborando vanno verso la zona arancione: l’incidenza, l’Rt e la pressione degli ospedali sono in lenta e graduale miglioramento.

Da venerdì potremmo essere inseriti in zona arancione”. Lo ha detto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, in radio con Rtl 102.5. “Mi auguro e chiederò che la Lombardia possa tornare in zona arancione” nel meeting settimanale con la cabina di regia in agenda domani venerdì 9 aprile. “Io ci conto e farò di tutto perché vengano valutati in modo positivo i nostri dati”, ha chiosato il governatore.

Mch/Int5