“Deludo i miei avversari, non lascerÃ² la politica” (cosÃ¬ Matteo Renzi)

Mercoledì 7 aprile 2021 - 07:23

“Deludo i miei avversari, non lascerò la politica” (così Matteo Renzi)

Iv perde pezzi? Il partito si misura da cosa fa, non dai sondaggi

Roma, 7 apr. (askanews) – “È il sogno dei miei avversari” che Matteo Renzi lasci la politica. “Molti di loro ci sperano, li capisco. Mi spiace deluderli: io non smetterò di fare politica”.

Lo assicura lo stesso leader di Italia Viva in una intervista al Corriere della Sera.

“Nel frattempo invece”, continua, questa avversari la politica “potrebbero iniziare a farla, magari senza pensare a me in modo ossessivo e preoccupandosi dei problemi del Paese. Tutte le volte che mi dipingono fuori dalla politica – aggiunge Renzi – accade qualcosa”.

Sul fatto che Iv non sia decollata come partito e anzi stia perdendo qualche pezzo Renzi spiega che “un giocatore lo vedi dal coraggio, dall’altruismo e dalla fantasia, cantava De Gregori che proprio in questi giorni festeggia i 70 anni. Non dai calci di rigore. Allo stesso modo – sottolinea – un partito lo misuri dalle proposte che fa, da quanto incide nella vita politica, dal contributo che porta al Paese. Non dai sondaggi più o meno ammaestrati”.

“Non so se come dicono Italia viva abbia davvero il 2%. Se così fosse – rileva Renzi – dovrebbero darci un premio doppio.

Perché col 2% abbiamo cambiato la storia dei prossimi anni imponendo Draghi al posto di Conte. Se col 2% siamo stati capaci di questo, si figuri che cosa potremmo fare se solo avessimo l’8-10%”.

Fdv/Int9