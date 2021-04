Martedì 6 aprile 2021 - 15:31

Renzi: a Pasqua la mia famiglia divisa dal Covid

"Mia moglie contagiata nonostante il vaccinoa"

Roma, 6 apr. (askanews) – “Come è andata la Pasqua? Così così, come molte famiglie italiane l’abbiamo passata in quarantena, prima ha preso il Covid il mio secondo figlio, di 18 anni, quindi sono state in isolamento Agnese ed Ester, poi l’ha preso Agnese, anche se era vaccinata, con AstraZeneca. Si può prendere il Covid anche dopo vaccino, è possibile che chi prende il Covid col vaccino ha meno sintomi”. Lo ha raccontato Matteo Renzi, leader di Italia viva a L’aria che tira su La7 aggiungendo poi “Io no, non sono vaccinato”.

Di conseguenza “io e il mio figlio grande abbiamo dormito in albergo a Firenze a Pasqua, a un certo punto siamo andati a trovarli a distanza, loro in giardino noi in terrazzo”.

gal/sam