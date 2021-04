Conte: la sfida Ã¨ rifondare il M5S, non Ã¨ un restyling

Giovedì 1 aprile 2021 - 22:06

Conte: la sfida è rifondare il M5S, non è un restyling

"Nuova stagione politica per un nuovo modello di sviluppo"

Roma, 1 apr. (askanews) – “Ho accettato la sfida di rifondare il Movimento 5 stelle. Termine che non suggerisce operazioni di restyling, significa puntare tutti insieme a compiere una completa opera, coraggiosa, di rigenerazione del Movimento che però non rinneghi il passato”. Lo ha detto l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo all’assemblea in streaming con i parlamentari e gli eletti locali del Movimento 5 stelle.

Un Movimento, ha spiegato, “che sia capace di interpretare una nuova stagione politica e di portare il nuovo movimento in una dimensione strategica per realizzare un nuovo modello di sviluppo che non si fermi agli indici economici e finanziari ma abbracci una visione più ampia condizioni effettive di benessere equo e sostenibile per tutta la comunità”.