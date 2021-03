Mercoledì 31 marzo 2021 - 19:45

Dl Covid,Salvini: non ci soddisfa,scelta politica non scientifica

"Su ipotesi riaperture Draghi non deroghi a dati scientifici"

Roma, 31 mar. (askanews) – Le ipotesi di riapertura inserite nel decreto Covid, almeno stando alla bozza, non soddisfano la Lega. Lo ha detto il leader Matteo Salvini, a Fanpage.it.

La Lega è soddisfatta dalla soluzione? “No, è una scelta politica e non scientifica. Io mi aspetto che il Consiglio dei ministri prenda una scelta in base ai dati scientifici, come ha detto il presidente Draghi”.

La Lega chiede che “dal 7 aprile in poi, in base ai dati scientifici, che sono stati usati per mesi, le terapie intensive, i contagi, l’Rt, la situazione sanitaria nelle Regione, chi è rosso è rosso e chiude, chi è arancione è arancione e chi è giallo è giallo e riapre”.

“La scienza è la scienza, la politica è la politica – ha detto ancora – queste sarebbero chiusure politiche non in base a dati scientifici. Laddove ci sono zone a rischio è giusto essere rigorosi, laddove ci sono zone più tranquille è giusto programmare un ritorno alla vita. Se il ministro Speranza vede solo rosso, non lo deve spiegare a Salvini, non è una battaglia di Salvini, è una battaglia di civiltà e di scienza. Se i dati dicono bianco è bianco, non c’è Speranza che tenga. Noi siamo sicuri che il presidente Draghi non derogherà dai dati scientifici”.