Lunedì 29 marzo 2021 - 18:56

Toti: nessuno scontro Governo-Regioni, uniti su piano vaccini

"Andiamo avanti con grande unità di intenti"

Roma, 29 mar. (askanews) – “Il piano di vaccinazione non può essere raccontato come uno scontro tra governo e Regioni. Non è così e questa narrazione scredita tutte le istituzioni. Il piano è cambiato tante volte, tante volte le regioni si sono rimboccate le maniche per realizzarlo. Andiamo avanti con una grande unità di intenti. Questo ho detto oggi al Presidente Draghi che ha partecipato alla Conferenza dei Governatori”. Lo ha scritto su facebook Giovanni Toti, presidente della regione Liguria.

“Bisogna coinvolgere tutti nella vaccinazione, come abbiamo fatto in Liguria, dove, con il Commissario Generale Figliuolo e il Capo della Protezione Civile Curcio, abbiamo inaugurato il primo hub vaccinale gestito con la collaborazione e il personale della sanità privata convenzionata. E poi, lavoriamo insieme per recuperare il “gusto del futuro”. Cominciamo a riprogrammare le nostre aperture, le manifestazioni, le fiere, i matrimoni. Andiamo avanti insieme!”, ha concluso.