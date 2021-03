Giovedì 25 marzo 2021 - 12:00

Papa: Dante precursore della nostra cultura multimediale

Lettera apostolica nel settimo centenario della morte

Città del Vaticano, 25 mar. (askanews) – Dante Alighieri era “un precursore della nostra cultura multimediale”, secondo papa Francesco, che nel settimo centenario della sua morte ha dedicato all’autore della Divina Commedia le lettera apostolica “Candor Lucis aeternae”.

A conclusione del “sintetico sguardo all’opera di Dante Alighieri, una miniera quasi infinita di conoscenze, di esperienze, di considerazioni in ogni ambito della ricerca umana”, scrive Bergoglio, “si impone una riflessione. La ricchezza di figure, di narrazioni, di simboli, di immagini suggestive e attraenti che Dante ci propone suscita certamente ammirazione, meraviglia, gratitudine. In lui possiamo quasi intravedere un precursore della nostra cultura multimediale, in cui parole e immagini, simboli e suoni, poesia e danza si fondono in un unico messaggio. Si comprende, allora, perché il suo poema abbia ispirato la creazione di innumerevoli opere d’arte di ogni genere”.