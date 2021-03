Mercoledì 24 marzo 2021 - 17:10

Coronavirus, Mattarella: collaborare e liberarsi da retorica declino

In questo modo l'uscita dalla crisi sarà più rapida ed efficace

Milano, 24 mar. (askanews) – “L’uscita dai mesi terribili dell’emergenza, segnata da lutti, sofferenze e gravi problemi economici e occupazionali, sarà più rapida ed efficace nella misura in cui sapremo liberarci dalla retorica del declino e, attraverso la collaborazione tra le diverse realtà del Paese, saremo capaci di esprimere e realizzare idee originali, progetti innovativi e visioni lungimiranti”. E’ quanto ha dichiarato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella lettera di augurio per il nuovo Sole 24 Ore, letta in apertura dell’evento Reshape the World.