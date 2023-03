MST: l’Ippica italiana sbarca in Turchia

Lunedì 20 marzo 2023 - 15:55

Grazie ad accordo con TJK

Roma, 20 mar. – La partnership tra Media System Technologies, società leader nella fornitura di soluzioni tecnologiche connesse al mondo delle corse dei cavalli, e Turkey Jockey Klub (“TJK”) sta permettendo di esportare in Turchia le corse italiane con una distribuzione capillare che copre sia il canale fisico, con 450 negozi, sia quello online.L’offerta messa in campo da MST comprende le corse di galoppo in piano disputate negli ippodromi del Consorzio IRw – Roma, Pisa, Varese, Merano e Treviso, nell’ippodromo di Napoli e, prossimamente, Siracusa. In particolare, dall’inizio dell’anno, le corse italiane sono entrate a far parte del palinsesto mensile internazionale di TJK, offrendo la possibilità agli appassionati turchi di scommettere sulle offerte di gioco MST, attraverso il totalizzatore nazionale gestito dalla stessa TJK. Le corse distribuite da MST, sin dai primi giorni, hanno riscontrato un elevato interesse da parte dei giocatori turchi, il cui apprezzamento è cresciuto costantemente, meeting dopo meeting.Michele Rosi, Head of Operations & Business Development di MST: “Siamo felici di aver avviato, con successo, la distribuzione delle corse italiane in Turchia, un mercato con elevato interesse per l’offerta ippica, compiendo un ulteriore concreto passo nel progetto di distribuzione internazionale delle corse italiane ed assicurando un’ulteriore vetrina internazionale per l’ippica italiana. L’interesse crescente del mercato turco sul portfolio di corse italiane distribuite tramite il nostro canale internazionale “MST – IROP” è la dimostrazione, ulteriore, della validità dell’offerta ippica italiana a livello internazionale e della “scommessa” vinta da parte del Masaf con l’avvio della possibilità di commercializzazione internazionale dei diritti delle corse italiane”.Ramazan Coşkundeniz, Chief of Foreign Affairs of Racing Department di TJK commenta: “Il risultato positivo del primo mese di trasmissione delle corse italiane conferma la validità della scelta di inserire l’offerta italiana all’interno del palinsesto giornaliero di TJK e rafforza la fiducia riposta nel nostro partner MST. Dati i primi riscontri, siamo sicuri che nel corso dei prossimi mesi l’attenzione degli appassionati turchi crescerà costantemente”.