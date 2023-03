Lunedì 20 marzo 2023 - 15:52

Un webinar di Poste Italiane per scoprire opportunità e sfide delle nuove tecnologie

Roma, 20 mar. – Il mondo dell’informazione sta vivendo una nuova trasformazione grazie ai sistemi di intelligenza artificiale (AI), che possono essere utilizzati per generare contenuti o imitare stile e tono di un giornalista.L’accesso gratuito e massivo a sistemi avanzati di AI pone nuove sfide comunicative, e per far conoscere le opportunità ed i punti di attenzione legati al loro utilizzo Poste Italiane ha organizzato il webinar Giornalismo digitale nell’era dell’AI tra etica e ricerca del consenso che si terrà in diretta streaming mercoledì 22 marzo alle ore 17 . Federica de Sanctis, Vittorio Alessio e Francesca Messere illustreranno come in ambito giornalistico si stia passando dalla fruizione di notizie sui social ad articoli e contenuti elaborati direttamente da intelligenze artificiali, con impatti su tematiche etiche e di copyright, oltre a valutazioni sul concetto stesso di creazione di contenuti originali.L’evento è gratuito e aperto a tutti, sarà possibile partecipare dal link e presentare le domande via chat in diretta ai relatori.L’iniziativa di Educazione Digitale della Corporate University si inserisce nel più ampio programma dell’Azienda quale guida per i cittadini nello sviluppo di conoscenze e sempre maggiori competenze tra tecnologia e digitalizzazione.Le attività possono essere seguite su LinkedIn, Facebook e Twitter attraverso l’hashtag #educazionedigitale e nella sezione storie di Instagram