Deliveroo, il servizio compie 7 anni a Roma

Venerdì 17 marzo 2023 - 17:18

Gli ordini di gelato crescono a doppia cifra: +55%

Roma, 17 mar. – A Roma è già primavera. Nella Capitale il prodotto che ha conosciuto il maggior aumento degli ordini su Deliveroo è il gelato, simbolo della bella stagione e dell’estate: nell’ultimo trimestre del 2022 gli ordini sono cresciuti del 55% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.A rivelarlo è la piattaforma leader dell’online food delivery, il cui servizio compie oggi 7 anni a Roma, la seconda città d’Italia dove l’App ha attivato il suo servizio ormai nel lontano 2016. Se il gelato cresce a doppia cifra, l’hamburger resta stabilmente in testa alle preferenze dei romani, seguito dalla pizza e dal pollo fritto. Il resto della TOP 10 dimostra la grande varietà di cibi e cucine presenti su Deliveroo, dal poke hawaiano ai ravioli cinesi, dagli uramaki e sushi roll della cucina giapponese fino ai sapori mediorientali del kebab, alla piadina romagnola e all’italianissimo gelato.Ma ad essere protagonisti non solo i ristoranti. L’abitudine ad utilizzare l’App per ordinare prodotti alimentari, freschi o confezionati, dai supermercati della piattaforma è sempre più consolidata. Oltre alle consegne dai supermercati, Roma è anche l’unica città in Italia, insieme a Milano, dove è possibile ordinare e ricevere la spesa grazie a Deliveroo HOP, il servizio di consegna rapidissimo della spesa da negozi di sola consegna: lo store Deliveroo HOP della Capitale, in via La Spezia 139, dà anche la possibilità ai clienti di entrare, fare la spesa attraverso totem digitali e ritirarla in una manciata di minuti.Tra i prodotti più ordinati da chi sceglie di fare la spesa su Deliveroo troviamo il pane, l’acqua, il cioccolato, ma anche pasta e carni di pollo e tacchino.Tra i principali ristoranti partner di Deliveroo a Roma c’è la Macelleria Cucchi dal 1967, il cui titolare Emanuele Cucchi , dichiara: “Siamo una realtà storica a Roma. Con Deliveroo abbiamo innovato il nostro modo di essere presenti sul mercato e il rapporto con i nostri clienti, sempre tenendo fede alla nostra tradizione e alla qualità delle materie prime. Ed è proprio questo connubio tra tradizione e innovazione che caratterizza la nostra partnership con Deliveroo, che ci consente di farci conoscere meglio, grazie alla visibilità online della piattaforma, raggiungere nuovi clienti e aumentare il giro d’affari”.I romani preferiscono ordinare sull’App nei giorni del fine settimana, con una particolare preferenza per il sabato sera.