I commenti degli hater diventano erbacce grazie a AI

Venerdì 17 marzo 2023 - 17:12

La campagna Einhell

Roma, 17 mar. – Sui social network, purtroppo, le vessazioni e i tentativi di screditare personaggi famosi o semplici utenti, sono ancora all’ordine del giorno.Quotidianamente si leggono centinaia di commenti pieni di invidia, cattiveria, attacchi personali e consigli non richiesti da parte di troll, cyberbulli e leoni da tastiera nascosti dall’anonimato che, con i loro sgraditi interventi infestano fanpage, profili di aziende e testate giornalistiche, rendendo il web una giungla inestricabile di gramigne.Ma, sempre grazie alla tecnologia, a far tornare i social network un giardino rigoglioso e fiorito, ci pensa la campagna digital “The Next Enemy Plants”, e lo fa con l’ausilio dell’intelligenza Artificiale (AI).La campagna è stata ideata dalla communication agency Different per Einhell, lo specialista delle batterie, al fianco di tutti gli appassionati di giardinaggio e bricolage che desiderano prendersi cura di giardino, terrazza e casa con la praticità del wireless, grazie alle batterie Power X-Change, le più sicure, efficienti, affidabili e durature della categoria.Attraverso l’uso dell’intelligenza Artificiale, Einhell è riuscita a creare l’immagine simbolica dell’abuso online: l’erba cattiva, rappresentata come un’entità malevola che cresce e si diffonde sul web, soffocando la libertà di espressione e minacciando la sicurezza degli utenti. Il Brand ha così creato un’immagine potente e memorabile. E il tono irriverente e scomodo della campagna ha lanciato apertamente una sfida ai leoni da tastiera, invitandoli a smettere di infastidire gli altri utenti.“The Next Enemy Plants” rappresenta un esempio di come l’intelligenza Artificiale possa essere utilizzata non solo per promuovere prodotti e servizi, ma anche per sensibilizzare l’opinione pubblica su importanti questioni sociali.“Grazie all’utilizzo di una narrazione coinvolgente e all’ausilio dell’AI, Einhell è riuscito a creare una campagna di comunicazione innovativa e originale che ha attirato l’attenzione di un vasto pubblico, contribuendo a rendere il web un luogo più rispettoso e accogliente” commenta Nicolò Conti, Ufficio Marketing Einhell Italia.