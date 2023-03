IMQ Group: Vincenzo de Martino nuovo Presidente e AD

Mercoledì 15 marzo 2023 - 18:52

“Sono onorato e orgoglioso”

Roma, 15 mar. – Vincenzo de Martino è il nuovo Presidente e Amministratore Delegato di IMQ Group S.r.l., la holding del Gruppo italiano attivo nei servizi di testing, ispezioni e certificazioni, composto da 12 società operative – 5 con sede in Italia e 7 all’estero – e un fatturato annuo di oltre 118 milioni di euro (Bilancio 2021).Imprenditore di origini campane, con una laurea in Economia, Vincenzo de Martino vanta un’ampia esperienza nel mondo industriale e associativo. Ad oggi tra l’altro è Vicepresidente della Federazione ANIE e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), nonché membro del Consiglio Generale di Confindustria; nella sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi in ambito confindustriale e industriale.Tra i punti salienti del programma del nuovo direttivo: la valorizzazione dei servizi integrati con i quali le società del Gruppo IMQ possono supportare le imprese nel loro cammino di innovazione tecnologica e valoriale, nel rispetto anche dei principi di impatto sociale e ambientale; il potenziamento delle relazioni nazionali e internazionali; la valorizzazione delle competenze acquisite da mettere sempre più a disposizione dei tavoli tecnici e di normazioni internazionali; la conferma e la continuità con i valori e la mission che da sempre identificano il Gruppo.Appassionato di tecnologia, digitalizzazione, sviluppo industriale e innovazione, nonché uomo dalle grandi doti relazionali, Vincenzo de Martino ha avviato il suo nuovo incarico con entusiasmo e grande stima per il Gruppo IMQ.“Sono onorato e orgoglioso di assumere la responsabilità di Presidente e AD di IMQ Group” ha dichiarato Vincenzo de Martino. “Il Gruppo IMQ rappresenta un importante polo di riferimento a livello internazionale, grazie ai suoi solidi asset, alle competenze, alla tecnologia e all’innovazione, alle persone altamente impegnate e ai valori forti che sempre lo hanno guidato nel suo percorso. Mi auguro che la mia esperienza e il network di relazioni che ho saputo creare nelle attività precedenti, possano contribuire ad amplificare il valore del Gruppo, potenziando il suo ruolo di partner tecnico a supporto del Sistema Italia”.