EDP anticipa gli obiettivi finanziari del 2025

Aumentati gli investimenti nella transizione energetica

EDP rafforza la sua ambizione di guidare la transizione energetica dando ulteriore impulso al suo piano di investimenti e ai suoi obiettivi nell’aggiornamento del Business Plan 23-26, presentato a Londra.

In un contesto in cui l’emergenza climatica e la sicurezza degli approvvigionamenti sono sempre più preminenti, il gruppo aumenterà i propri investimenti globali a 25 miliardi di euro per incrementare le energie rinnovabili, rafforzare la propria posizione nelle reti elettriche e sostenere i propri clienti nella trasformazione verso un mondo più sostenibile.

Il Piano Industriale 23-26 sosterrà gli impegni di EDP per il net zero e segue un approccio selettivo e disciplinato, allocando l’85% dell’investimento totale alle rinnovabili, ai clienti e alla gestione dell’energia e il 15% alle reti elettriche in mercati in rapida crescita e a basso rischio in 4 poli regionali: Europa (40% del piano di investimento), Nord America (40%), Sud America (15%) e Asia-Pacifico (5%). Il tasso di investimento annuale di EDP aumenterà del 30% fino a 6,2 miliardi di euro, mantenendo una crescita sostenibile e l’eccellenza ESG all’interno di un’organizzazione a prova di futuro.

“Oggi rafforziamo la nostra ambizione di guidare la transizione energetica grazie a un portafoglio competitivo e resiliente, a finanze solide, a un team forte e alla volontà di contribuire a un mondo positivo per il clima per le prossime generazioni. Questo Piano Industriale rafforza la nostra ambizione di crescita, spingendo ancora di più il nostro impegno verso il pianeta e la creazione di un valore superiore per tutti”, afferma Miguel Stilwell d’Andrade, CEO di EDP.

L’eolica onshore e il solare utility scale rappresenteranno ciascuno il 40% dei 21 miliardi di investimenti nelle rinnovabili, integrati da tecnologie emergenti come la generazione distribuita solare (12%), lo stoccaggio e l’idrogeno (3%). L’eolico offshore rappresenterà il 5%, con una capacità in crescita attraverso la joint venture Ocean Winds e una visibilità significativa sulla crescita nei prossimi 10-15 anni. Un mix diversificato di tecnologie rinnovabili, rafforzato e sostenuto da un portafoglio idroelettrico con un forte profilo di generazione di flussi di cassa, che offre anche flessibilità e capacità di stoccaggio. Nel segmento delle reti elettriche, per il quale è stato deliberato un piano di investimenti di 4 miliardi di euro, EDP continuerà a crescere e a diversificare il proprio portafoglio, fungendo da stabilizzatore per il gruppo. Gli obiettivi di business aggiornati prevedono il raggiungimento di 400 mila km di linee di distribuzione, 9 milioni di contatori intelligenti (+500 mila vs. 2022) e 12 milioni di punti di connessione (+2,5 milioni vs. 2022). Il Piano Industriale aggiornato farà inoltre leva sul franchising dei clienti per accelerare la crescita e la creazione di valore, concentrandosi su una strategia di offerta cross-selling che combina più soluzioni per i clienti, come la generazione distribuita solare, i PPA aziendali, la mobilità elettrica, i servizi, l’efficienza energetica, la flessibilità della domanda e lo storage.

L’innovazione e la digitalizzazione rimarranno al centro della strategia, guidando il cambiamento e accelerando la transizione energetica con un investimento rafforzato di 3 miliardi di euro entro il 2026.

EDP continuerà a tracciare la strada per un domani migliore, in particolare attraverso l’obiettivo di diventare net zero entro il 2040 in tutti gli ambiti e di evolvere l’intera catena del valore, dai clienti ai partner. Questo impegno è stato recentemente convalidato dalla Science Based Target Initiative (SBTi), che ha riconosciuto le migliori pratiche di EDP nell’azione per il clima, in totale allineamento con l’obiettivo scientifico di mitigazione della temperatura di 1,5ºC. Si tratta di un obiettivo ambizioso che rafforza il posizionamento globale di EDP nella strategia ESG e nella costruzione di un pianeta più sostenibile. Le persone di EDP – più di 13.000 dipendenti in tutto il mondo di 63 nazionalità diverse – guidano e sostengono gli ambiziosi obiettivi del gruppo. Il piano aziendale aggiornato prevede 3.000 nuove assunzioni entro il 2026 per un totale netto di 14.000 dipendenti e l’obiettivo di raggiungere il 31% di donne in posizioni di leadership, basando la strategia dei talenti sull’attrazione, l’esperienza e lo sviluppo e rinnovando il riconoscimento come datore di lavoro di alto livello nei poli regionali.

EDP continuerà inoltre a responsabilizzare le comunità per un ruolo attivo nella transizione energetica, proteggendo il pianeta per le prossime generazioni e coinvolgendo i suoi partner per una trasformazione d’impatto. Il gruppo investirà fino a 200 milioni di euro in iniziative di impatto sociale entro il 2026.

EDP sfrutterà il suo modello distintivo di rotazione degli asset per cristallizzare il valore e dare ulteriore impulso alla crescita. Con un track record di 20 miliardi di euro di rotazione degli asset nell’ultimo decennio, il gruppo prevede di raggiungere 7 miliardi di euro di ricavi e plusvalenze entro il 2026. Allo stesso tempo, il gruppo rimane pienamente impegnato a mantenere un solido rating BBB che sosterrà strutturalmente il futuro ciclo di investimenti e manterrà una forte posizione di liquidità per coprire le esigenze di rifinanziamento oltre il 2025. Il gruppo si impegna inoltre a fornire un valore superiore attraverso una crescita sostenuta dell’utile per azione (EPS) e una solida politica dei dividendi con un aumento del floor per gli azionisti. Con un utile netto ricorrente che dovrebbe raggiungere 1,4-1,5 miliardi di euro entro il 2025, il dividendo per azione (DPS) aumenterà gradualmente da 0,19 a 0,20 euro, mentre il pay-out target sarà rivisto al 60-70%. EDP Renewables ha migliorato la sua politica dei dividendi portandola a un rapporto di pay-out del 30-50% attraverso un dividendo scrip che fornisce una remunerazione flessibile e competitiva ai suoi azionisti, allineata al mercato.

Con l’obiettivo di promuovere la semplificazione della struttura societaria, EDP ha annunciato oggi il lancio di un’offerta pubblica di acquisto al 100% sulla sua controllata quotata EDP Brasil, posseduta al 56,05% (consolidato 57,55%), per acquisire le azioni detenute dagli azionisti di minoranza. Per finanziare l’offerta pubblica di acquisto, EDP intende raccogliere capitale proprio, attraverso un aumento di capitale, per un importo di 1 miliardo di euro. L’avvio e il completamento dell’operazione saranno subordinati alle approvazioni societarie e al verificarsi di condizioni di mercato favorevoli.

EDP ha già ottenuto l’impegno di CTG, ADIA e GIC per un importo aggregato fino a 0,6 miliardi di euro, soggetto a condizioni di mercato definitive. Il delisting di EDP Brasil dovrebbe concludersi nella seconda metà del 2023.

Il Brasile è un mercato importante, con solidi fondamentali e opportunità di transizione energetica, dove EDP continuerà a concentrarsi sulle reti e sulle energie rinnovabili attraverso una rimodulazione del portafoglio. Dal 1995, EDP Brasil è cresciuta fino a raggiungere 2 concessioni di distribuzione di energia elettrica con 3,8 milioni di clienti, linee di trasmissione per oltre 2 mila km e 2GW di capacità idroelettrica. EDP Renewables Brazil, fondata nel 2009, ha 1,1 GW di rinnovabili in funzione. Questa operazione rafforzerà la focalizzazione sui segmenti delle rinnovabili e delle reti, con la riduzione dell’esposizione all’idroelettrico e l’uscita dal termico.

Contemporaneamente, e al fine di finanziare parzialmente il suo piano di investimenti aggiornato, EDP Renewables intende raccogliere capitali propri e ha stipulato un accordo di investimento con Lisson Grove Investment Pte Ltd, un’affiliata di GIC Pte Ltd., il fondo sovrano di Singapore e uno dei principali investitori globali a lungo termine, in cui quest’ultimo si è impegnato a sottoscrivere azioni di nuova emissione per un valore di circa 1,0 miliardi di euro in un aumento di capitale. L’impegno di GIC a sottoscrivere azioni di EDPR è subordinato alla decisione di EDPR di avviare la transazione in un momento appropriato rispetto alle condizioni di mercato.

EDP Renewables (EDPR), il quarto produttore di energia eolica e solare a livello globale, ha chiuso il 2022 con una crescita del 2% dell’utile netto a 671 milioni di euro.

L’aumento della produzione rinnovabile di EDPR del 10% e la strategia di asset rotation hanno contribuito a ottenere questi risultati, nonostante l’aumento dei costi finanziari e operativi rispetto al 2021, con una maggiore pressione sul costo del debito e maggiori spese per fornitori e servizi. La vendita di cinque portafogli rinnovabili – in Spagna, Polonia, Italia, Brasile e Stati Uniti – ha generato una plusvalenza di 424 milioni di euro.

L’EBITDA di EDPR è aumentato del 23% a 2.157 milioni di euro (+40% escludendo gli asset rotation), con importanti contributi dal mercato europeo (+51% su base annua), dal Brasile (+31% su base annua) e dal Nord America (14% su base annua). I ricavi sono cresciuti a 2,4 miliardi di euro (+35% a/a), con il 99,5% dell’importo allineato alla tassonomia UE, il sistema di classificazione europeo per le attività sostenibili.

Il 2022 è stato l’anno in cui EDPR ha ampliato in modo decisivo la sua presenza globale con l’integrazione di Sunseap e delle sue attività in otto mercati dell’Asia-Pacifico. EDPR ha anche aumentato la sua presenza in Europa con l’acquisizione dell’azienda di energia solare Kronos e ha continuato a sviluppare progetti chiave nelle sue molteplici aree geografiche.

L’azienda ha quasi raddoppiato gli investimenti lordi, raggiungendo i 5,1 miliardi di euro, con ulteriori 2,1 GW di capacità rinnovabile entro il 2022 e 4,0 GW in costruzione, più che raddoppiando i livelli alla fine dell’anno precedente.

Il debito di EDP Renewables è aumentato a 4,9 miliardi di euro entro la fine del 2022, a seguito della crescita degli investimenti in progetti rinnovabili che contribuiranno ad accelerare la transizione energetica nelle quattro regioni in cui l’azienda opera: Nord America, Sud America, Asia e Pacifico ed Europa. Tuttavia, rispetto alla posizione registrata a settembre 2022, il debito si è ridotto di 0,6 miliardi di euro.

Per quanto riguarda il dividendo 2022, EDPR proporrà ai suoi azionisti un programma flessibile – Scrip Dividend – che aumenterà il payout ratio di EDPR, offrendo agli azionisti una remunerazione più attraente e competitiva. Questa proposta sarà discussa all’Assemblea generale degli azionisti.