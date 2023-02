Accordo di MST con SIS

Giovedì 23 febbraio 2023 - 18:18

Roma, 23 feb. – Le principali corse di galoppo che si svolgono nel nostro paese saranno presto trasmesse a livello internazionale, e in particolare nei seguenti Paesi: UK, Irlanda, Europa (Centrale e dell’Est), Stati Uniti e Sud America. Questo grazie al contratto di collaborazione siglato tra Sports Information Services e l’operatore italiano Media System Technologies che porteranno le corse degli ippodromi del consorzio Italian Racing in the World (“IRw”) e di Ippodromi Partenopei ad essere viste e seguite da un pubblico internazionale ancora maggiore.Questa operazione permetterà non solo di migliorare l’offerta di contenuti internazionali di SIS ma, soprattutto, esportare fuori dall’Italia quanto accade a Merano, Pisa, Roma – Capannelle, Treviso e Varese, che sono le piste interessate da questo accordo, oltre all’ippodromo di Agnano (Napoli). Tre giorni a settimana di meeting per un totale di 1.435 corse l’anno, con l’obiettivo di consentire, a tutti gli appassionati internazionali delle corse dei cavalli, di usufruire dell’offerta di gioco italiana.Michele Rosi, Head of Operation & Business Development di MST, ha dichiarato: “SIS è rinomata per fornire le migliori corse da tutto il mondo ed è fantastico firmare questo accordo che stabilisce l’offerta degli ippodromi italiani rappresentata da MST all’interno di quel portafoglio e porta il nostro prodotto ad un pubblico significativamente più ampio. Questo accordo sarà fondamentale per raggiungere il nostro obiettivo di promuovere i contenuti delle corse di cavalli di galoppo italiane in tutto il mondo e supportare il rilancio dell’intero settore, anche attraverso nuovi fonti di ricavo “.Conall McSorley, Head of International Horse Racing presso SIS, ha dichiarato: “L’aggiunta di contenuti italiani di alta classe sottolinea ulteriormente il nostro obiettivo di offrire agli operatori e ai loro clienti la più ampia gamma di opportunità di scommesse da tutto il mondo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno. Le corse italiane sono su una traiettoria ascendente e, con corse di qualità in pista, siamo sicuri che sia gli operatori che gli scommettitori risponderanno positivamente a questa aggiunta alla nostra offerta di contenuti”.Elio Pautasso, Presidente IRw, ha dichiarato: “Siamo lieti di essere in partnership con MST e SIS. Questo accordo garantirà un’audience mondiale ai contenuti delle corse italiane in piano degli ippodromi rappresentati da IRw, assicurando un’offerta di alta qualità per la rete SIS”.