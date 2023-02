Manifatturiero, La Cibek risparmia il 6% sul prezzo dell’alluminio

Martedì 14 febbraio 2023 - 15:48

Con l’Intelligenza Artificiale di Vedrai

Roma, 14 feb. – Le previsioni accurate dell’Intelligenza Artificiale di Vedrai, supportano le aziende del manifatturiero a migliorare le strategie di approvvigionamento e, di conseguenza, a risparmiare sul prezzo di acquisto delle commodity: lo dimostra il caso di La Cibek, azienda bresciana che produce pressofusioni di alluminio e zama. L’agente virtuale Becky ha monitorato per La Cibek il prezzo dell’alluminio e ha suggerito all’azienda due acquisti da 100 tonnellate di alluminio nel momento in cui questo era più conveniente, portando in entrambi i casi a un risparmio del 6%: a fronte di una spesa totale di 450.000€ La Cibek ha quindi risparmiato complessivamente 30.000 euro, acquistando i materiali a 2,25€ invece che a 2,40€ al kg.La collaborazione tra La Cibek e Vedrai è un esempio dei vantaggi offerti dall’Intelligenza Artificiale alle aziende: l’agente virtuale Becky, infatti, è in grado di fare risparmiare le imprese affiancandole nella gestione dei costi mediante un quadro previsionale della disponibilità e dell’andamento dei prezzi delle materie prime. Monitorando i dati storici sulla disponibilità e l’andamento dei prezzi delle materie prime selezionate negli ultimi 10-15 anni, i principali indicatori di mercato (Stocastico, MACD, RSI) e le notizie macroeconomiche che influenzano i prezzi, Becky fornisce previsioni in costante miglioramento, che per alcune materie prime possono arrivare anche a sei mesi.Inoltre Vedrai mette a disposizione delle aziende soluzioni a costi accessibili, attraverso prodotti standardizzati e facilmente adottabili: nel caso di La Cibek, a fronte del risparmio ottenuto nell’acquisto della materia prima alluminio, sono stati sufficienti sei mesi per rientrare dell’investimento di Becky.Azienda bresciana fondata nel 1968 da Cilio Zani, La Cibek produce da oltre 45 anni getti tecnici di pressofusione in alluminio e zama offrendo servizi che vanno dall’industrializzazione del particolare per pressofusione, alla progettazione e alla costruzione di stampi fino alla realizzazione del getto pressofuso e all’esecuzione di tutte le lavorazioni meccaniche successive alla pressofusione. Le applicazioni dei prodotti realizzati da La Cibek si hanno nell’ambito degli elettrodomestici professionali o degli impianti di alimentazione GPL-metano per automobili, macchine agricole e per la pulizia industriale.“Per un’azienda come La Cibek è fondamentale delineare una strategia di approvvigionamento e disporre di informazioni accurate e aggiornate: i dati forniti dall’Intelligenza Artificiale di Vedrai hanno costituito un reale valore aggiunto”, sostiene Marina Zani, Direttrice di La Cibek. “Per ben due volte, grazie all’agente virtuale Becky, abbiamo potuto monitorare il prezzo dell’alluminio e ottenere un risparmio concreto: questo ci porterà, in futuro, ad affidarci ancora all’AI per affrontare ulteriori aumenti di prezzo, oscillazioni del mercato ed evitare il rischio di carenze di materiale”.“I risultati dell’applicazione dell’agente virtuale Becky alle necessità di La Cibek hanno dimostrato ancora una volta come l’AI di Vedrai sia una risorsa fondamentale per le aziende del comparto manifatturiero, chiamate a orientarsi con lungimiranza in un mercato globale oscillante”, commenta Renato De Marco, Business Development Manager di Vedrai. “Oggi, infatti, un’impresa la cui produzione è legata a beni come alluminio, ferro o rame non può rischiare di restare senza materie prime fondamentali né di pagare queste più del dovuto: Vedrai è al fianco delle aziende italiane per supportarle nel delineare le giuste strategie, calcolare l’impatto futuro di ogni decisione e avere un impatto concreto sul loro business”.