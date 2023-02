Cybersecurity: arriva CyLock, “l’Ethical Hacker Virtuale” Made in Italy

Giovedì 9 febbraio 2023 - 16:02

Individua vulnerabilità dei software e fornisce soluzioni

Roma, 9 feb. – “Hackerare” qualsiasi sistema informatico a fin di bene, testando sia il fattore umano che quello tecnologico per una protezione a 360°: è l’innovativa soluzione sviluppata da CyLock, la startup che introduce nello scenario della cybersecurity il nuovo concetto di “hacker etico virtuale”.CyLock è una piattaforma “as-a-service”, 100% Made In Italy, che consente a professionisti IT e alle aziende di effettuare “penetration test”, simulazioni di attacchi di phishing e altri attacchi informatici a software e sistemi informatici ottenendo dei report dettagliati con soluzioni pronte all’uso per eliminare ogni vulnerabilità. Il tutto senza necessità di installare e configurare nulla sui sistemi proprietari.Una soluzione che intercetta bisogni di mercato delle aziende sempre più pressanti. Il 72% delle vittime di violazioni della cybersecurity sono aziende medio-grandi e le conseguenze sono gravi e spesso arrecano danni economici alle organizzazioni colpite. Ogni giorno in Italia vengono registrati oltre 600 reati informatici, principalmente causati dalla mancanza di preparazione di risorse umane specializzate, dal non testare frequentemente i sistemi IT e da una scarsa consapevolezza dei rischi legati ad un basso livello di cybersecurity.A livello globale, il 60% delle aziende non riesce a reclutare esperti di cybersecurity e gli attacchi hacker nel 2021 hanno causato 6.000 miliardi di dollari di danni, il 6% del PIL del mondo. I Paesi più attaccati sono USA, Francia, Italia e India. Per far fronte all’aumento esponenziale degli attacchi, il mercato europeo dei software per penetration test è in fase di massima espansione e si prevede che raggiungerà 1,2 miliardi di dollari entro il 2028, con una crescita annua media del 15%.Le minacce informatiche nel 2022 sono più che raddoppiate rispetto al 2021 mentre le risorse umane specializzate rimangono scarse e non sufficienti a coprire le esigenze di sicurezza. Con CyLock, ogni azienda beneficia di minori costi di elaborazione dei test, ottiene risultati facili da comprendere e risolve il problema della scarsità di tecnici specializzati. CyLock si differenzia dai software attualmente sul mercato essendo un vero e proprio “hacker etico virtuale”: individua le vulnerabilità di qualsiasi sistema informatico ed elabora risultati chiari e pronti da usare, senza richiedere competenze tecniche, installazione o configurazione. Il metodo brevettato consente di auto-configurarsi grazie all’intelligenza artificiale, simulando migliaia di attacchi mirati con velocità e precisione. L’essere umano è l’anello debole della catena di sicurezza, per questo motivo CyLock testa sia i sistemi informatici (reti, siti, app, dispositivi), sia il fattore umano (test anti-phishing). CyLock è veloce, facile da usare, non richiede installazione e individua anche le minacce più recenti.“Abbiamo sviluppato uno dei tool per penetration test più precisi e facili da usare, garantendo risultati con zero falsi positivi. Ma vogliamo spingerci oltre e potenziare la nostra piattaforma di cybersecurity-as-a-service e, oltre ai servizi Anti-Hacker e Anti-Phishing, a febbraio 2023 lanceremo anche un altro servizio innovativo per contrastare il traffico di informazioni nel dark web”, afferma Diego Padovan, CEO e co-founder di CyLock.Fondata assieme a Paolo Antoniani, Verando Zappi e Alessio Salzano, la startup è stata accelerata da LVenture Group – ricevendo un co-investimento anche da Lazio Innova – grazie al programma di accelerazione LUISS EnLabs, e da CyberXcelerator, l’acceleratore cybertech della Rete Nazionale Acceleratori di Cassa Depositi e Prestiti, lanciato da CDP Venture Capital. CyLock ha ottenuto importanti investimenti pre-seed sia da investitori istituzionali che privati, ed oggi è in ascesa nel panorama nazionale della cybersecurity:“Siamo orgogliosi di essere stati inseriti nei più importanti programmi di accelerazione nazionali ed europei come LUISS EnLabs di LVenture Group e CyberXcelerator di CDP Venture Capital, gestito da Startup Wise Guys” – afferma il CEO di CyLock – “Per il prossimo futuro siamo alla ricerca di nuovi talenti e stiamo finalizzando una importante partnership nel settore delle telecomunicazioni che ci permetterà di rendere disponibile a migliaia di PMI uno strumento rapido, intuitivo ed accessibile per rilevare le vulnerabilità dei sistemi IT”.