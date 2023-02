Noi & Springsteen lancia il primo album

Lunedì 6 febbraio 2023 - 18:20

Raccolta di 15 cover selezionate

Roma, 6 feb. – “NOI & Springsteen”, la comunità di fan di The Boss che dal 2020 porta avanti con successo il contest Cover Me, realizza un grande sogno. Nell’anno del ritorno di The Boss in concerto, sabato 11 febbraio, al Discoshop di Via Carlo Porta 11/13 a Lecco, presenta “Cover Me: a special selection from 2020-2022 contests”, una raccolta di 15 cover del mitico Bruce Springsteen selezionate tra le 165 che hanno partecipato alle prime 3 edizioni. Un traguardo straordinario per il gruppo ideatore dell’omonimo contest che ogni anno coinvolge artisti da tutto il mondo.“Cover Me: a special selection from 2020-2022 contests” è un viaggio a 360° all’interno del mondo Bruce Springsteen sulle note delle emozionanti e uniche interpretazioni originali frutto di un connubio tra la creatività del musicista e la melodia originale della canzone di The Boss.“Cantanti e musicisti sono stati straordinari nell’ interpretare lo spirito con il quale Springsteen ha saputo dar vita a un capolavoro dopo l’altro, creando a loro volta delle cover uniche e innovative. – spiega Alberto Lanfranchi, fondatore della comunità di fan Noi & Springsteen – Alcune si distinguono per l’originalità dell’esecuzione, altre per la magia che riescono a trasmettere, altre ancora per essere riuscite con pennellate o sfumature sonore e vocali differenti perfino ad “aggiungere” qualcosa alla visione di Springsteen o a sottolinearne gli elementi essenziali”. Tutte però, a loro modo, sono uniche e speciali, poiché racchiudono un pezzo dell’anima di The Boss e un pezzo dell’anima di chi ne ha reinterpretato la canzone, fino a fondersi in una cosa sola.Da qui nasce l’idea di NOI & Springsteen di unire in “Cover Me: a special selection from 2020-2022 contests” tutti questi capolavori, per far sì che ogni nuovo ascolto possa far immergere gli appassionati di Bruce Springsteen in un’esperienza musicale arricchente e autentica. L’album rappresenta un ringraziamento simbolico a tutti i partecipanti che si sono messi in gioco con coraggio, determinazione e tanta creatività, ma anche una nuova sfida per il 2023 e l’imperdibile IV edizione del Contest Cover Me al via dal 31 marzo al 3 settembre. Per l’occasione, l’immancabile appuntamento il 30 marzo al Druso di Bergamo con una grande festa di inaugurazione del contest, durante la quale saranno ospiti tutte le band che hanno partecipato alla realizzazione dell’album, i giudici e tanti amici, come il conduttore radiofonico Marco Biondi quest’anno testimonial del contest.Il vinile, che potrà essere acquistato nello shop di Lecco durante la presentazione oppure sul sito www.book.noiespringsteen.com, viene lanciato in un anno speciale di ritorno in concerto di Bruce Springsteen con la E Street Band. A Tampa, Florida, il 1°febbraio il grande pubblico ha infatti assistito al ritorno di Bruce Springsteen in concerto. 73 anni, 28 canzoni, quasi tre ore di concerto dopo circa sei anni di assenza dai palchi. Uno spettacolo incredibile, ricco di brani storici e nuove reinterpretazioni. “Nonostante il tempo trascorso dall’ultima data del tour precedente – dicono gli appassionati del gruppo Noi & Springsteen – il mitico Bruce Springsteen è tornato più in forma che mai, riuscendo a coinvolgere il grande pubblico come solo lui sa fare. Bruce Springsteen e con lui la E Street Band da oltre cinquant’anni continuano ad essere un punto di riferimento per la musica mondiale. Nonostante il tempo trascorso in mezzo, è come se non ci vedessimo solo da pochi giorni dall’ultima data del tour precedente. La band è un meccanismo perfetto, tirata come al solito, come se non avesse mai smesso di suonare. Questo ci aspettavamo. Questo abbiamo avuto. La conferma di quanto ci mancavano.” Il tour è appena iniziato e continuerà facendo tappa anche in Italia, il 18 maggio a Ferrara, il 21 maggio a Roma e il 25 luglio a Monza. Posto che se ne sia mai andato, Bruce è tornato per far rivivere la sua musica e regalare forti emozioni.