Alfonso Catone (MANGOPAY) commenta i dati sul valore dell’e-commerce in Italia

Mercoledì 25 gennaio 2023 - 18:40

"Boom dei marketplace: l'Italia guiderà la crescita dell'e-commerce”

Roma, 25 gen. – “L’ecosistema dell’e-commerce costituisce una parte importante dell’economia italiana. Tra il 2016 e il 2020 ha rappresentato il 40,6% della crescita di fatturato del totale delle attività economiche italiane del settore privato, come risulta da un recente studio condotto da Netcomm in collaborazione con The European House – Ambrosetti. Nel 2021, le attività di e-commerce dovrebbero rappresentare 71 miliardi di euro. Gli italiani sono quotidianamente alla ricerca di vari prodotti, in particolare di elettronica, moda e bellezza. E naturalmente fanno shopping online per sceglierli e acquistarli.Secondo i dati dell’Istat, in Italia a dicembre l’inflazione è rallentata all’11,6% su base annua, dall’11,8% di novembre. Tuttavia, i prezzi rimangono ancora elevati nel Paese. Per combattere questo fenomeno, i marketplace C2C cresceranno in popolarità, dal momento che gli italiani sono già abituati a fare acquisti online. Il successo di Vinted e Wallapop ne è testimone.Nei prossimi mesi, i marketplace fungeranno da salvagente cruciale per le imprese così come per i consumatori, che dovranno fronteggiare i continui contraccolpi dell’inflazione”.