Conferenza Regioni: attrazione investimenti esteri

Giovedì 19 gennaio 2023 - 18:29

Evento a Trieste dal 24 al 25 gennaio

Roma, 19 gen. – Sull’attrazione degli investimenti esteri la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome organizza a Trieste, dal 24 al 25 gennaio, un evento in collaborazione con la regione Friuli Venezia Giulia: “Selecting Italy – Gli ecosistemi territoriali e la governance per l’attrazione investimenti esteri”.Saranno presentate le attività del sistema Regioni volte a promuovere l’attrazione di investimenti esteri sui territori e favorire la governance multilivello.E’ il primo appuntamento della Conferenza delle Regioni – che si ripeterà ogni anno in regioni diverse – per fare il punto su strategie, programmi e interventi rivolti ad incrementare gli investimenti esteri nel nostro Paese.E’ prevista la partecipazione, tra gli altri, di Antonio Tajani, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Valentino Valentini, Viceministro Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che insieme al presidente Massimiliano Fedriga, apriranno i lavori del 24 gennaio con i Saluti introduttivi alla presenza della Stampa alle ore 14,30 (Trieste Convention Center).Nel dibattito finale del 25 gennaio “La governance per l’attrazione di investimenti esteri”, partecipano Valentino Valentini (Viceministro Ministero delle Imprese e Made in Italy”, Eugenio Giani (Presidente Regione Toscana) e Giovanni Toti (Presidente Regione Liguria).Le conclusioni sono affidate a Barbara Beltrame Giacomello (Vicepresidente per l’Internazionalizzazione di Confindustria) e Michele Emiliano (Vicepresidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome).La due giorni verrà trasmessa in streaming sul sito della Conferenza delle Regioni http://www.regioni.it, sul canale Facebook e sul canale YouTube e sul canale web della Regione FVG.L’evento, sarà raccontato anche sui canali social Facebook e Twitter della Conferenza delle Regioni. L’hashtag ufficiale dell’evento è #SelectingItaly