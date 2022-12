The Watcher Post pubblica l’Yearly Book 2022

Venerdì 16 dicembre 2022 - 18:40

Un anno raccontato attraverso articoli e interviste della testata

Roma, 16 dic. – Un anno osservato attraverso la lente della testata giornalistica di analisi e approfondimento “The Watcher Post”, questo è il fil rouge dell’ “Yearly Book 2022”, la pubblicazione, edita da Historica Giubilei Regnani, che ripercorre e spiega l’accaduto degli ultimi 12 mesi con una selezione dei migliori contenuti, scritti e televisivi, realizzati in un anno di lavoro. Quello che ne emerge è il racconto di un periodo molto significativo per la storia italiana ed europea, denso di fatti, protagonisti, tragedie e cambiamenti. Dallo scoppio della guerra in Ucraina, alle dinamiche politiche che hanno visto il centrodestra tornare al governo del paese, fino alla gestione della crisi economica ed energetica, il libro ha il merito di storicizzare un frangente complesso con una lettura incalzante, completa e accurata, grazie ai contributi dei giornalisti, degli editorialisti e degli analisti di “The Watcher Post”, tra cui Daniele Capezzone, Giampiero Gramaglia, Ettore Maria Colombo, Gianni Pittella.Coerentemente con la natura crossmediale del giornale, il libro presenta anche una selezione, tramite QR Code, delle migliori trasmissioni della The Watcher Tv: dibattiti e talk con protagonisti i grandi nomi delle istituzioni, del tessuto produttivo italiano e internazionale e della cultura.«A muoverci sempre la curiosità di capire e la volontà di rendere tutto il più intellegibile possibile – ha spiegato il direttore della testata Piero Tatafiore – questa è la sintesi della nostra mission editoriale. Questo libro è una guida molto lucida e puntuale in un anno caotico. E a guidare il lettore ci sono i nostri giornalisti, con i loro articoli e le grandi interviste. The Watcher Post trae la sua anima giornalistica proprio in questo tratto: quello che ci interessa non è arrivare primi sulle notizie, ma spiegarne il perché».Il libro, disponibile in libreria, è un volume di 240 pagine impreziosito da una copertina d’autore, a firma di TvBoy, lo street artist che con le sue opere murali ha confezionato il più bel racconto per immagini della politica contemporanea. Per l’ “Yearly Book 2022” di The Watcher Post ha gentilmente fornito la sua opera “Supermario”, il ritratto di Mario Draghi in versione Super Mario Bros, impegnato a riparare un’Italia che “perde acqua”.