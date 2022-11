Utopia apre a Milano “The Advocacy Hub” e i nuovi Studios Tv

Mercoledì 16 novembre 2022 - 18:42

Prosegue percorso di crescita

Roma, 16 nov. – UTOPIA, società leader in Italia nell’attività integrata di Public & Legal Affairs, Corporate Communication & Digital Strategies, prosegue nel suo percorso di crescita, e lo fa anche attraverso un’ulteriore espansione su Milano. Già presente da diversi anni nel capoluogo lombardo con un proprio ufficio e con un team dedicato di professionisti, UTOPIA ha aperto un nuovo spazio all’interno dello storico Palazzo Crespi con affaccio su Piazza Meda: THE ADVOCACY HUB.Non si tratta semplicemente di un nuovo ufficio – spiega la società – ma di uno strumento innovativo a supporto dei propri clienti, funzionale al raggiungimento degli obiettivi più complessi di comunicazione e di relazioni istituzionali.THE ADVOCACY HUB ospiterà anche gli UTOPIA STUDIOS di Milano, per replicare l’esperienza di successo realizzata negli ultimi anni con gli studi TV di Roma, da cui sono stati lanciati i nuovi format per l’approfondimento politico-economico, basati sul concetto di advocacy integrata e multipiattaforma. Un luogo di incontro per promuovere un coinvolgimento dei principali policy e opinion maker meneghini con modalità innovative.Un assaggio è stata proprio la serata di lunedì, con l’opening alla presenza di istituzioni locali e nazionali, vertici del giornalismo e del mondo dell’impresa: erano presenti, tra gli altri, il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, il Presidente della commissione attività produttive della Regione Lombardia Gianmarco Senna, gli Assessori del Comune di Milano Emmanuel Conte, Alessia Cappello e Martina Riva, la presidente dell’Ordine degli Infermieri Barbara Mangiacavalli, il presidente di Assolombarda Alessandro Spada, l’europarlamentare Carlo Fidanza e i deputati Luca Squeri e Lorenzo Malagola.“UTOPIA è costantemente impegnata nello sviluppo di nuove e più evolute forme di integrazione tra public affairs e comunicazione strategica, per sviluppare campagne di advocacy sempre più performanti in linea con l’evoluzione del mondo della comunicazione, della politica e dell’impresa. Questa nuova piattaforma trova nella Città di Milano il miglior contesto in cui svilupparsi: capitali, imprese, innovazione, internazionalizzazione, giornali e nuovi media si fondono qui in uno straordinario amalgama che consente alle società più visionarie di sviluppare con coraggio nuovi prodotti e nuovi servizi.Questa integrazione, che UTOPIA ha preso a modello societario, trova la sua perfetta sintesi in THE ADVOCACY HUB, ha dichiarato Giampiero Zurlo, Presidente e AD di UTOPIA.