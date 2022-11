Helbiz sbarca a Rho e collega l’area MIND

Mercoledì 16 novembre 2022 - 16:01

Si conferma leader in Lombardia

Roma, 16 nov. – I monopattini targati Helbiz – società di micro-mobilità in sharing leader a livello globale con oltre 40 licenze nelle città in tutto il mondo – arrivano a Rho e offrono per la prima volta un servizio di noleggio presso il MIND – Milano Innovation District, grande distretto internazionale contemporaneo radicato nell’area dedicata all’Expo 2015.L’obiettivo è di creare continuità e integrazione tra servizi e territori della città metropolitana di Milano, attraverso una flotta di monopattini ispirata a quella già presente nel capoluogo lombardo: provvista di doppia leva freno e frecce direzionali, oltre che ammortizzatori sulla ruota anteriore che rendono il veicolo più comodo.La flotta si comporrà di 100 veicoli, suddivisi tra 75 monopattini elettrici e 25 motorini elettrici MiMoto, inoltre, a tutti gli utenti registrati a Helbiz sarà data la possibilità di noleggiare il mezzo con un’unica profilazione senza problemi in qualsiasi città dove l’azienda è operativa.Il servizio, infine, prevede una tariffa per il consumo al minuto (pay-per-use) di 0.26 € (IVA inc.) per i monopattini elettrici con 1€ di sblocco una tantum e di 0.25 € (IVA inc.) per gli scooter elettrici.“Approdare a Rho è per noi un’importante occasione di crescita e ci pone in prima linea nella costruzione di un servizio intermodale esteso ed efficiente” – ha commentato Luca Santambrogio Country Manager Italia di Helbiz – “Siamo contenti di continuare a investire in Lombardia, territorio che ha fatto dell’innovazione il proprio punto di forza e che si dimostra sempre particolarmente sensibile a nuovi modelli di mobilità. Grazie a un’offerta improntata a promuovere l’inclusione a emissioni zero, i nostri mezzi rappresentano un valido alleato nel collegamento tra i vari Comuni della città metropolitana di Milano avvicinandoli progressivamente tra loro e al centro cittadino”.“La collaborazione con Helbiz permette nuove opportunità per la mobilità locale” – dichiara l’assessora a Mobilità e Sviluppo Sostenibile, Valentina Giro – “confidiamo di poter ridurre la presenza di automobili e di emissioni di gas di scarico attraverso la diffusione di mezzi elettrici: un punto a favore dell’ambiente. E’ positivo l’arrivo di motorini elettrici, una nuova modalità che si affianca alle bici e ai monopattini, per evitare inquinamento. Quanto ai monopattini, ancora oggetto di contestazioni, ribadisco che non sono “abbandonati” sul territorio, ma semmai a volte mal parcheggiati. Ci vorrà del tempo per creare nuove abitudini, ma restiamo convinti della validità di questo servizio di sharing che consente spostamenti veloci ed è alla portata di tutti”.