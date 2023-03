Xi Jinping: ci sarà pace duratura se si troverà un concetto di sicurezza comune

Lunedì 20 marzo 2023 - 07:06

"Nessun paese al mondo è superiore a tutti gli altri"

Roma, 20 mar. (askanews) – “La comunità internazionale è chiaramente consapevole che nessun paese al mondo è superiore a tutti gli altri. Non esiste un modello di governo universale e non esiste un ordine mondiale dove la parola decisiva appartiene a un determinato paese”. Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping, in un articolo pubblicato sulla Rossiyskaya Gazeta, riportato dall’agenzia russa Tass, in vista della sua visita in Russia che inizia oggi.Russia e Cina, ha sottolineato Xi Jinping, sostengono fermamente l’ordine mondiale basato sul diritto internazionale: “Stanno attuando un vero multipolarismo con misure efficaci […] e sostengono la formazione di un nuovo tipo di relazioni internazionali”.Il leader cinese ha poi ribadito la posizione della Cina sull’Ucraina e ha ricordato il documento di pace proposto, che, nelle sue parole, “riflette l’unità delle opinioni della comunità mondiale per il superamento della crisi ucraina”: una “via d’uscita razionale” dalla situazione e un “percorso verso una pace duratura” per Xi Jinping si troveranno se tutte le parti saranno guidate da un concetto di sicurezza comune e sostenibile e continueranno il dialogo e le consultazioni in modo paritario, prudente e pragmatico.Riguardo il viaggio in Russia, Xi Jinping ha osservato che la sua visita mira a rafforzare l’amicizia, la cooperazione e la pace tra i due Paesi: “Sono pronto, insieme al presidente Vladimir Putin, a delineare nuovi piani e misure per aprire nuove prospettive per le relazioni Cina-Russia di partenariato globale e cooperazione strategica”, ha concluso.Sav/Int13