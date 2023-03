Blinken (Usa): il mondo non si lasci ingannare dalla proposta della Cina sull’Ucraina

Lunedì 20 marzo 2023 - 17:21

Potrebbe essere "una tattica di stallo" per congelare la guerra

Roma, 20 mar. (askanews) – Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha espresso scetticismo sulle proposte di “pace” della Cina per porre fine al conflitto ucraino, avvertendo che potrebbero essere una “tattica di stallo” per aiutare le truppe russe sul terreno.“Il mondo non dovrebbe lasciarsi ingannare da alcuna mossa tattica della Russia, sostenuta dalla Cina o da qualsiasi altro paese, per congelare la guerra alle sue condizioni”, ha detto Blinken ai giornalisti.La visita del presidente cinese Xi Jinping in Russia questa settimana a seguito del mandato di arresto della Corte penale internazionale per Vladimir Putin suggerisce che Pechino non pensa che il Cremlino debba essere ritenuto responsabile delle sue atrocità in Ucraina, ha aggiunto Blinken.Coa/Int2