Amb.Madrid:Viaggio in Italia: attraverso lo sguardo di Ramón y Cajal

Lunedì 20 marzo 2023 - 11:56

La mostra inaugurata a Pamplona, aperta fino al 31 marzo

Roma, 20 mar. (askanews) – È stata inaugurata a Pamplona presso il Parlamento di Navarra la mostra fotografica “1903-Viaggio in Italia: l’Italia attraverso lo sguardo di Ramón y Cajal”, alla presenza di autorità della comunità autonoma di Navarra, di rappresentanti dell’Università di Navarra e dell’Ambasciata d’Italia a Madrid.Nell’esposizione, patrocinata dall’Ambasciata d’Italia a Madrid e organizzata dal Consolato onorario a Pamplona e dal comune di Petilla de Aragón e che resterà aperta al pubblico fino al 31 marzo, viene presentata una selezione di foto che lo scienziato Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel per la Medicina nel 1906, realizzò all’epoca del suo viaggio in Italia nel 1903.E’ stato firmato a Petilla de Arágon – piccola enclave navarra in territorio aragonese che ha dato i natali nel 1852 allo stesso Ramón y Cajal – un gemellaggio con il Comune di Corteno Golgi in provincia di Brescia, dove nacque nel 1843 lo scienziato Camillo Golgi, anch’egli Premio Nobel per la medicina nel 1906.Alla presenza dei discendenti dei due grandi uomini di scienza, i sindaci dei due Paesi hanno firmato un accordo con l’obiettivo di costituire una più ampia rete europea di paesi che hanno dato i natali a Premi Nobel, favorire scambi e incontri fondati sul turismo culturale e la divulgazione scientifica e promuovere la tutela dell’ambiente rurale, combattendone lo spopolamento.