Tajani: Balcani sono casa nostra, Italia ha ritrovato protagonismo

Sabato 18 marzo 2023 - 10:25

"Non affidare queste aree a influenza contraria a nostri interessi"

Roma, 18 mar. (askanews) – Come Italia “abbiamo quattro milioni di pmi, un saper fare che tutto il mondo ci invidia e chiede di poter conoscere e utilizzare, dobbiamo lavorare di più in questa direzione” con la “diplomazia della crescita”, ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani al Feuromed annunciando che venerdì sarà in Serbia per il “business forum” che sarà replicato anche in altri Paesi dei Balcani, un’area “dove l’Italia ha ritrovato il suo protagonismo insieme all’Europa”.“Non possiamo perdere tempo perché rischiamo di affidare quei paesi a un’area di influenza contraria e alternativa ai nostri interessi. I Balcani sono anche casa nostra”, ha aggiunto.