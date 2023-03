Spazio, Tajani: vogliamo sviluppare la presenza italiana

Lunedì 6 marzo 2023 - 15:33

"L'Africa ha bisogno di una politica spaziale"

Padova, 6 mar. (askanews) – “Abbiamo avuto l’onore di avere una donna a capo di una missione spaziale come Samantha Cristoforetti, saremo in Serbia col ministro Bernini con business forum anche un forum dedicato al settore ci cui si stiamo occupando oggi, al lato avremo un dialogo con imprese che occupano questi settori. Vogliamo sviluppare una presenza italiana nello spazio e nelle scienze, è parte della nostra identità abbiamo avuto uomini e donne che studiavano la scienza e ciò che legava l’uomo al sapere”.Così il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, nel suo intervento alla Conferenza delle addette e addetti scientifici e spaziali che si svolge all’Università di Padova.“Più si conosce e meglio si può agire – ha aggiunto Tajani – e più si può collaborare con gli altri, con altri paesi del mondo che vogliono conoscere, penso ai paesi africani ad esempio. Il nostro sistema Galileo è superiore al Gps, il margine di errore di Galileo è inferiore al Gps. L’Africa ha bisogno di una politica spaziale – ha concluso il minsitro – stiamo guardando non con l’occhio del colonizzatore ma favorendo la collaborazione con i sistemi satellitari. Pensiamo quanto sia importante la ricerca in campo medico. Lo sviluppo del mercato con la crescita dell’economia a vantaggio di tutti”.