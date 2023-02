Naufragio di migranti, Tajani: governo dà regole, nessuno fa la guerra alle Ong

Domenica 26 febbraio 2023 - 15:29

"Gran parte migranti salvati da Guardia costiera e Guardia di finanza"

Roma, 26 feb. (askanews) – "Le ong non c'entrano niente" con il drammatico naufragio sulle coste della Calabria, "mai le Ong hanno operato in questo tratto di mare", ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Mezz'ora in Più condotto da Lucia Annunziata, sottolineando che "nessuno ha fatto la guerra alle ong, il governo dà delle regole".Il vicepremier e capo della diplomazia ha affermato, sollecitato sulla questione delle Ong, che "è bene che salvino ma se si danno appuntamento con gli scafisti non è più salvare". Le organizzazioni non governative "devono essere degli alleati". In ogni caso, ha affermato Tajani, "gran parte dei migranti salvati in mare sono salvati dalla Guardia costiera e dalla Guardia di finanza". Tuttavia, le ong "non sono mai state escluse".Per gestire il fenomeno dei migranti in mare "servono investimenti, serve una strategia, noi abbiamo chiesto anche un maggiore intervento da parte di Frontex", ha sottolineato il ministro degli Esteri.Servono accordi con i Paesi di partenza, "accordi che deve fare tutta l'Unione europea, deve essere incrementato l'aiuto alla cooperazione, sapendo bene che i soldi devono essere dati non ai dittatori che li usano per fini non di crescita della popolazione. Dobbiamo insomma lavorare contro il cambiamento climatico, per la pace, per la salute" dei Paesi poveri da cui ha origine il fenomeno migratorio.