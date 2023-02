Von der Leyen a Palermo: “Sui migranti serve una soluzione Ue. La Sicilia è al centro dell’Europa”

Giovedì 23 febbraio 2023 - 13:06

La presidente Commissione europea a inaugurazione anno accademico a Palermo

Palermo, 23 feb. (askanews) – “La migrazione è una grande sfida europea e ha bisogno di una risposta da parte di tutti noi e dell’Europa. Tutti noi dobbiamo fare la nostra parte e dobbiamo sostenerci a vicenda. Ora che abbiamo un piano, lo dobbiamo attuare insieme. Una soluzione europea è possibile e mi impegnerò al massimo per raggiungere l’obiettivo: un sistema europeo che serva al meglio la Sicilia e tutta l’Europa. Oggi la Sicilia è terra sia di immigrazione che di emigrazione. Da un lato accogliete da anni innumerevoli persone che sbarcano sulle vostre coste; dall’altro, tanti giovani come voi hanno scelto di partire per inseguire le loro aspirazioni altrove. In fondo è questo che spinge a migrare: cercare un’opportunità, seguire un sogno.Troppo spesso, per chi cade nelle mani di trafficanti, quel sogno si trasforma in un incubo. Non è così che dovrebbero andare le cose”, lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico di Palermo.“Oggi – ha aggiunto – finalmente capisco le parole del mio compatriota Goethe, che ha scritto: Chi ha visto una volta Palermo non potrà mai più dimenticarla. Ma so che talvolta, nella vostra vita quotidiana, vi sentite lontani dal cuore dell’Europa. Oggi sono qui per dirvi che la Sicilia è al centro dell’Europa. La Sicilia è al centro del progetto europeo. Più che mai. Per citare nuovamente Goethe, ‘è in Sicilia che si trova la chiave di tutto’. Queste parole sono vere ancora oggi. Perché questa bella isola è assolutamente cruciale per affrontare alcune delle tematiche più importanti del nostro tempo. Prima di tutto la transizione verso l’energia pulita. In secondo luogo, la migrazione. In terzo luogo, la creazione di un’economia al servizio della prossima generazione europea. Cominciamo dalla transizione verso l’energia pulita”.Von der Leyen, nel suo discorso, ha poi ribadito il sostegno europeo all’Ucraina e condannato l’invasione russa, alla vigilia dell’anniversario dell’attacco: il presidente russo Vladimir “Putin sta negando all’Ucraina il diritto di esistere e di vivere. Lui attaccando l’Ucraina un anno fa, ha attaccato anche i principi di sovranità e integrità territoriale. E inoltre devo aggiungere che ha attaccato i principi della democrazia. Perché è l’attrattiva delle nostre democrazie liberali che gli autocrati temono: il nostro successo economico, le nostre libertà civili e la libertà di parola e di idee. Ecco perché il coraggioso popolo ucraino non solo difende il proprio Paese, ma combatte anche per i nostri valori. Ecco perché restiamo al fianco dell’Ucraina per tutto il tempo necessario”.Prima dell’appuntamento all’università la presidente della Commissione europea ha reso omaggio alle vittime di Capaci, fermandosi davanti al monumento che ricorda la strage.“Inizio la mia visita della Sicilia a Capaci, per onorare Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e tutte le vittime di mafia. Falcone disse: gli uomini passano, le idee restano e camminano sulle gambe di altri uomini. Oggi una nuova generazione porta avanti le sue idee”, ha scritto Ursula von der Leyen su Twitter sia in italiano che in inglese, postando una foto davanti al monumento.Xpa/Gtu