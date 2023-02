Secondo gli esperti il rischio nucleare resta remoto

Mercoledì 22 febbraio 2023 - 07:17

"New START non è morto, ma è in coma indotto"

Roma, 22 feb. (askanews) – Il passo indietro della Russia dal trattato sul controllo degli armamenti è un duro colpo per gli sforzi per limitare le scorte nucleari, ma non aumenta immediatamente il rischio di una guerra nucleare. Ne sono convinti gli esperti della Foundation for Strategic Research (FRS), un think tank di Parigi.L’annuncio del presidente Vladimir Putin di interrompere la cooperazione ai sensi del trattato New START dovrebbe essere inteso come un altro tentativo di fare pressione sui paesi occidentali che forniscono all’Ucraina armi e denaro mentre combatte l’invasione russa, hanno aggiunto.L’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha firmato l’accordo nel 2010 con l’allora presidente russo Dmitry Medvedev, con gli Stati Uniti che lo vedevano come parte di un ripristino più amichevole con il Cremlino. Dopo essere stato rinnovato nel 2021, dovrebbe durare fino al 2026.L’accordo limita gli ex rivali della Guerra Fredda a un massimo di 1.550 testate strategiche offensive dispiegate ciascuno, un taglio di circa il 30% rispetto a un limite fissato nel 2002, e 800 lanciatori e bombardieri, ancora abbastanza per far saltare in aria il mondo molte volte.“New START non è morto, ma è in coma indotto”, ha detto ad Afp, Emmanuelle Maitre, della Foundation for Strategic Research.“Questo tipo di trattato funziona sulla base della volontà politica, e chiaramente non ne è rimasta nessuna”.Cam/Int13