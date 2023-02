Barone pronto per un nuovo record in Grecia sulla Ferrari F8 Tributo

Mercoledì 22 febbraio 2023 - 10:31

La presentazione della livrea l'1 aprile

Roma, 22 feb. (askanews) – Sabato 1 Aprile 2023, nella cornice di Cinecittà World, verrà svelata la livrea della Ferrari F8 Tributo con la quale il pilota romano Fabio Barone, tenterà di conquistare il quinto record mondiale percorrendo la strada panoramica che porta ai Santuari di Meteora in Grecia in meno di 178 secondi, primato in carica ad un pilota di origine greca.“Tornare a indossare il casco è sempre una grande emozione, la determinazione e la forza di volontà sono sempre le stesse – dichiara Fabio Barone in vista del nuovo tentativo di record – . Il Team è motivato e si sta preparando con molta professionalità”.Per Barone, esperto di velocità da quando ha iniziato questa avventura, sarà un’impresa adrenalinica affrontare i quattro chilometri di tornanti e curve ad oltre 600 metri di altezza in meno di tre minuti: una sfida ancora più difficile considerando che la strada, in alcuni punti, non presenta alcuna protezione e l’asfalto è completamente liscio.Il presidente di “Passione Rossa” il più importante Club di clienti Ferrari del mondo con oltre 25 anni di attività e oltre 800 eventi all’attivo, Barone detiene quattro Guinness mondiali ancora imbattuti.Tra questi il record Roma-Capo Nord, percorso estremamente duro eseguito in 45 ore, 20 minuti e 37 secondi, circa quattro ore meno della tempistica indicata da Google Maps, senza mai oltrepassare i limiti di velocità consentiti, ad eccezione delle mitiche autostrade tedesche.Campione al volante, fin da piccolo, ha sviluppato la passione per tutto ciò che è meccanica ed innovazione legata alle quattro ruote ed in particolare al Cavallino Rampante orgogliosamente icona nazionale italiana. In tutti questi anni le iniziative di Fabio Barone hanno appassionato oltre due milioni di tifosi.“Non vedo l’ora di vedere la vettura preparata dalla Leone Motorsport in collaborazione con Capristo e dalla livrea creata dalla ArtWrap 2.0 sarà sicuramente unica. Dopo l’evento di Cinecittà World, il Team partirà alla volta della Grecia, anche se la macchina organizzativa di questa fantastica avventura è già partita mesi fa, coinvolgendo partner e sponsor i quali, con il loro prezioso contributo, supportano la ottima riuscita dell’evento”, spiega Barone.“Ho da poco iniziato la preparazione fisica e questa volta grazie al nuovo partner tecnico FitandGo e al loro innovativo allenamento, i tempi di allenamento, saranno decisamente ridotti e le performance fisiche in netto e costante miglioramento – dichiara il pilota – . Ringrazio il gruppo BORIN e la GES GROUP per il prezioso supporto. Mentre La Fabbrica THORO leader europeo negli infissi e nella sicurezza ha creato un box speciale per trasportare la Ferrari F8 in totale sicurezza. La One Luxury Day e Giuseppe Angelo Di Sandolo gestiranno come sempre l’organizzazione e la logistica del record, mentre ai prodotti Mafra verrà assegnato il compito della cura della carrozzeria, mentre la delicata parte delle gomme è ancora una volta affidata alla Andreucci gomme”.