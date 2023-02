Biden: difendiamo la democrazia, la Russia non vincerà mai in Ucraina

Martedì 21 febbraio 2023 - 20:33

Il presidente Usa a Varsavia: "La guerra non è una necessità, ma una tragedia. Putin ha scelto la guerra"

Roma, 21 feb. (askanews) – Il presidente Usa Joe Biden, in un discorso pubblico davanti al Palazzo Reale a Varsavia, ha ricordato come a un anno dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, gli alleati Nato hanno risposto. “Ci siamo battuti per la democrazia”, ha detto Biden.Il presidente russo Vladimir Putin, ha detto ancora Biden, “ha sbagliato di grosso” riguardo alla guerra.L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia è stata una sfida “a tutta la democrazia”. “Il mondo intero e tutta la democrazia sono stati messi alla prova quando la Russia ha invaso l’Ucraina”, ha detto Biden. Lo scorso anno ci si chiedeva, ha detto ancora, se “avremmo mostrato forza o debolezza?”. Dopo un anno “conosciamo la risposta abbiamo risposto, siamo stati forti, uniti, il mondo non è voltato dall’altra parte”.“Abbiamo difeso la democrazia”, ha detto ancora Biden. “Sì abbiamo difeso i diritti delle persone di vivere libere”, ha detto ancora il presidente. “Noi continueremo a difendere queste cose, a qualunque costo”.La Russia non sarà mai in grado di battere l’Ucraina, ha affermato Biden nel suo discorso a Varsavia. “La brutalità non schiaccerà mai la volontà dei liberi”, ha detto Biden, aggiungendo che “l’Ucraina non sarà mai una vittoria per la Russia”. Ché “le persone libere si rifiutano di vivere in un mondo di disperazione e oscurità”.Biden ha anche sottolineato che gli Usa e i suoi alleati non intendono “distruggere la Russia”, rispondendo così alle accuse lanciate dal presidente russo Vladimir Putin nel suo odierno discorso a Mosca.“Parlo ancora una volta al popolo russo: gli Stati Uniti e le nazioni europee non cercano di controllare o distruggere la Russia. L’Occidente non complotta per attaccare la Russia come ha detto oggi Putin”, ha affermato il presidente americano. “La guerra – ha concluso Biden – non è una necessità, ma una tragedia. Il presidente Putin ha scelto la guerra”.Mos/Int14