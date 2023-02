Il Papa: il mondo è in guerra, si uccide con una crudeltà che mi sconvolge

Giovedì 16 febbraio 2023 - 07:45

"C'è tanta fame nel mondo e noi continuiamo a fabbricare le armi"

Roma, 16 feb. (askanews) – “Apriamo gli occhi sul mondo: tutto il mondo è in guerra! La Siria vive una guerra da 12 anni, e poi lo Yemen, il Myanmar con il dramma dei rohingya. Anche in America Latina ci sono tensioni e conflitti. E poi questa guerra in Ucraina. Tutto il mondo è in guerra, ricordiamocelo bene. Ma io mi domando: l’umanità avrà il coraggio, la forza o persino l’opportunità di tornare indietro? Si va avanti, avanti, avanti verso il baratro. Non so: è una domanda che io mi faccio. Mi dispiace dirlo, ma sono un po’ pessimista”. E’ quanto ha detto Papa Francesco, secondo alcuni estratti delle conversazioni private che il Pontefice ha avuto con i gesuiti, il 2 febbraio scorso a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, pubblicati oggi dal quotidiano La Stampa.“Oggi davvero sembra che il problema principale sia la produzione di armi. C’è ancora tanta fame nel mondo e noi continuiamo a fabbricare le armi. È difficile tornare indietro da questa catastrofe. E non parliamo delle armi atomiche! Credo ancora in un lavoro di persuasione. Noi cristiani dobbiamo pregare tanto: ‘Signore, abbi pietà di noi!'”, ha detto il Santo Padre.“In questi giorni mi colpiscono i racconti delle violenze. Mi colpisce soprattutto la crudeltà. Le notizie che vengono dalle guerre che ci sono nel mondo ci parlano di una crudeltà persino difficile da pensare. Non solo si uccide, ma lo si fa crudelmente. Per me questa è una cosa nuova. Mi dà da pensare.Anche le notizie che arrivano dall’Ucraina ci parlano di crudeltà. E qui in Congo lo abbiamo ascoltato dalle testimonianze dirette delle vittime”, ha commentato ancora Papa Francesco.Coa/Int13