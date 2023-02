Meloni è “molto contenta dei risultati ottenuti al Consiglio europeo”

Venerdì 10 febbraio 2023 - 12:47

Importantissimi passi avanti su materie particolarmente delicate

Bruxelles, 10 feb. (askanews) – “Sono molto contenta dei risultati ottenuti dall’Italia, siamo estremamente soddisfatti degli importantissimi passi in avanti fatti su alcune materie particolarmente delicate”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in conferenza stampa a Bruxelles dopo il Consiglio europeo.Il documento finale del Consiglio europeo è “una grande vittoria” e “dimostra che quando c’è la volontà politica di ottenere dei risultati si possono raggiungere. Sono estremamente soddisfatta del protagonismo dell’Italia di ieri e nei giorni precedenti, ma la differenza la fa la capacità politica di costruire relazioni, riuscire a dialogare con tutti e avere la consapevolezza necessaria per difendere i propri interessi e cercare una convergenza con gli altri”.“Siamo molto soddisfatti” di quanto deciso in materia di migrazioni, “si stabilisce un principio che cambia l’approccio: parte da una frase che non si era mai riusciti a mettere. Quello delle migrazioni è un problema europeo e ha bisogno di una risposta europea. Questo cambia moltissime cose nell’approccio europeo”. Poi ha spiegato che sui migranti “non ho percepito un cambio di passo, ma l’ho ottenuto. Alcuni concetti non erano mai usciti nei documenti europei che sono la cornice sulla base della quale si costruiscono le risposte”.Il tema è “come governiamo questa materia, quindi il cambio di passo è evidente e totale e da qui lavoreremo per costruire le risposte concrete che stanno su un altro tavolo, ma in assenza di questa cornice sarebbe impossibile dare quelle risposte”.“Abbiamo chiesto – ha poi spiegato Meloni – che la Commissione faccia una proposta su un fondo sovrano europeo, un fondo dedicato alla sovranità strategica europea. Siamo consapevoli che richiede del tempo e noi non abbiamo tempo”.“Ci siamo interrogati su come creare uno spazio fiscale e siamo riusciti ad ottenerlo nelle conclusioni di questo Consiglio”, ha concluso Meloni.“La proposta italiana era la possibilità di una flessibilità sui fondi esistenti, già stanziati, abbiamo chiesto la possibilità di usare appieno queste risorse per concentrarle sulle priorità che abbiamo” ha spiegato la premier.“Col tema di limitare e rendere temporanei gli aiuti di Stato, con il tema della flessibilità e della riforma della governance e con la vicenda degli approvvigionamenti strategici la posizione italiana sull’economia è pienamente entrata nelle conclusioni del Consiglio europeo e possiamo esserne soddisfatti”, ha detto.Poi Meloni ha affermato che “serve una discussione strategica sulle priorità che l’Ue deve darsi. Ho più volte posto la questione delle catene di approvvigionamento strategico, la crisi pandemica e la situazione in Ucraina ci hanno insegnato che dobbiamo controllarle altrimenti rimaniamo in balia degli eventi”.E sempre a proposito di Ucraina, poco prima aveva detto che da parte dell’Europa “c’è la conferma del pieno sostegno alla causa ucraina, alla sovranità, alla libertà, quindi abbiamo ribadito il sostegno a 360 gradi e il fatto che l’Europa intende a rimanere a fianco dell’Ucraina per tutto il tempo e con tutti gli strumenti necessari”.Afe/Vep/Int13